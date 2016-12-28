Новые комплексы телемедицины появились в подразделениях ВВО в Арктике

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ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Современные клинико-диагностические комплексы телемедицины, которые позволяют расширить список медицинских исследований, ввели в эксплуатацию в подразделениях Восточного военного округа (ВВО) на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта на арктическом побережье Чукотки, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В состав новейшего медицинского комплекса входит цифровой рентгенографический аппарат, оборудование для ультразвуковых исследований организма, электрокардиограф, биохимический и гематологические анализаторы крови, система видеосвязи. Внедрение этого комплекса позволило значительно расширить спектр проводимых медицинских исследований в условиях Крайнего Севера", - сообщил Гордеев.
Он напомнил, что подразделения ВВО, дислоцированные на мысе Отто Шмидта и острове Врангеля, заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России с 1 октября 2014 года.