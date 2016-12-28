Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новые комплексы телемедицины появились в подразделениях ВВО в Арктике

Армия и ОПК
28 декабря, 3:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В состав комплекса входит цифровой рентгенографический аппарат, оборудование для ультразвуковых исследований организма, электрокардиограф, биохимический и гематологические анализаторы крови
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Современные клинико-диагностические комплексы телемедицины, которые позволяют расширить список медицинских исследований, ввели в эксплуатацию в подразделениях Восточного военного округа (ВВО) на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта на арктическом побережье Чукотки, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В состав новейшего медицинского комплекса входит цифровой рентгенографический аппарат, оборудование для ультразвуковых исследований организма, электрокардиограф, биохимический и гематологические анализаторы крови, система видеосвязи. Внедрение этого комплекса позволило значительно расширить спектр проводимых медицинских исследований в условиях Крайнего Севера", - сообщил Гордеев.

Он напомнил, что подразделения ВВО, дислоцированные на мысе Отто Шмидта и острове Врангеля, заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России с 1 октября 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор
4
Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах
5
Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализма
6
Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама