Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские саперы разминировали почти 1 тыс. га в Восточном Алеппо

Армия и ОПК
28 декабря, 5:02 UTC+3
Военнослужащие очистили от взрывоопасных предметов четыре школы, девять мечетей и один детский сад
Материал из 1 страницы
© Абдуллаев Тимур/NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие Международного противоминного центра в ходе гуманитарного разминирования освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо за прошедшие сутки очистили от взрывоопасных предметов четыре школы, девять мечетей и один детский сад.

СПЕЦПРОЕКТ
История фотографа на войне в Сирии: о людях и моментах, которые нельзя забыть
Что самое сложное для журналиста на войне — рассказывает фотограф ТАСС

Всего с 5 декабря 2016 года разминирована территория общей площадью 966 гектаров, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Минобороны РФ: боевики выбиты из всех кварталов Алеппо
Генштаб ВС РФ: Алеппо покинули свыше 1 тыс. боевиков
Эрдоган заявил о готовности оказать помощь беженцам из Алеппо

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор
4
Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах
5
Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализма
6
Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама