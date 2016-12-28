Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны: к середине 2017 года в ВДВ будет более 1 тыс. высотных парашютистов

Армия и ОПК
28 декабря, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
За период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от 4000 м
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские Воздушно-десантные войска к середине 2017 года получат более 1,2 тыс. специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"К середине 2017 года Воздушно-десантные войска России будут иметь в своем распоряжении более 1200 специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Подготовка военнослужащих по специальности проводятся на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки дислоцированного в городе Рязань", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, за период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от 4000 м. Совершение высотных прыжков осуществляется с использованием парашютной системы "Арбалет". Отмечается, что во время занятий десантники тренируются выравнивать и свободно переносить пониженное атмосферное давление, преодолевать трудности при возникновении кислородного голодания.

Подготовка специалистов и инструкторов носит плановый характер и проходит по программам высотной парашютной подготовки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
2
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
3
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
4
Сбербанк и Google продолжат программу обучения бизнесменов "Бизнес класс" в 2017 году
5
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
6
В России образовался новый ВИЧ
7
Украина получила от ЕС более €55 млн безвозмездной помощи
Темы дня
Реклама