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Военнослужащие научных рот зарегистрировали с 2013 года 30 изобретений

Армия и ОПК
28 декабря, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что 600 выпускников различных учебных заведений по всей стране проходят службу в таких ротах
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие научных рот зарегистрировали 30 изобретений и несколько десятков рационализаторских предложений с 2013 года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании общественного совета Минобороны РФ.

"Многие проекты были инициированы вами. Напомню, в 2013 году мы с вами говорили о том, что пора прекратить забивать гвозди микроскопами, и призывников, которые закончили хорошо высшие учебные заведения, использовать с максимальной отдачей. Именно тогда возникла идея создания научных рот", - сказал Шойгу.

"На сегодняшний день 600 выпускников разных учебных заведений по всей стране проходят службу в научных ротах. Достижения достаточно весомые, серьезные за это время: 30 изобретений зарегистрировано и несколько десятков рационализаторских предложений", - продолжил министр.

Он также подчеркнул, что после прохождения срочной службы грамотные и талантливые специалисты остаются служить в Вооруженных силах РФ.

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