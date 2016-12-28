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Эксперт рассказал, почему новые предприятия "Алмаз-Антея" попали под санкции

Армия и ОПК
28 декабря, 15:18 UTC+3
Министерство торговли США 19 декабря расширило санкционный список против российских компаний, добавив в него еще 23 юридических лица
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Включение в санкционные списки еще семи предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей" говорит об ослаблении мирового влияния военно-промышленного комплекса США и укреплении позиций оборонной продукции России, считает ведущий эксперт Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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"Обратите внимание на формулировку, с которой американское ведомство включило эти предприятия в санкционные списки: "юридические лица, которые действуют вопреки национальной безопасности или внешней политике США". Это говорит о том, что продукция концерна "Алмаз-Антей" сводит на нет многомиллиардные инвестиции в последние авиационные разработки Пентагона", - отмечает он.

"Алмаз-Антей" против Lockheed Martin

По мнению эксперта, концерн давно "наступает на пятки" крупнейшему военному холдингу США Lockheed Martin – главному протеже Пентагона, при этом в самой Lockheed Martin давно назрел системный кризис.

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"С каждым новым успешным испытанием систем противовоздушной и противокосмической обороны "Алмаз-Антея" это крупнейшее в мире предприятие ВПК теряет свое господство на мировой арене, а среди клиентов Lockheed Martin назревает все больше недовольства – пресловутые F-35 (стоимость каждой машины около $100 млн) не способны преодолеть заслоны новых российских ЗРК", - отметил Михайлов.

То есть огромные деньги вложенные Вашингтоном в разработку F-35, не помогают этим истребителям преодолеть российские системы ПВО, добавил он.

Фактор "Нудоля"

Военный эксперт обратил внимание, что новые санкции против концерна практически совпали с появлением информации об испытаниях новой ракеты "Нудоль".

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"Внесение предприятий в список произошло сразу после появление в американских СМИ сообщений об испытаниях 16 декабря с одной из военных баз в центральной части России новой ракеты ПЛ-19 "Нудоль", - сказал Михайлов.

Он уточнил, что "Нудоль" - ракета из состава новой системы противоракетной обороны А-235, которая защищает Москву. Система разрабатывается ЦНПО "Вымпел" (входит в Концерн) и способна бороться не только с баллистическими ракетами, но и космическими аппаратами.

Обновленный список

Министерство торговли США 19 декабря расширило санкционный список против российских компаний, добавив в него еще 23 юридических лица.

В него, в частности, вошли семь дочерних компаний концерна "Алмаз-Антей": завод "Красное знамя", Нижегородский научно-исследовательский институт (НИИ) радиотехники, Всероссийский НИИ радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское ПО "Вектор".

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