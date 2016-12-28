Минобороны выделит почти 114 млрд рублей в 2017-2019 годах на жилищную субсидию

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минобороны России будет выделять в 2017-2019 годах почти по 38 млрд рублей ежегодно на жилищную субсидию военнослужащим, сообщил руководитель департамента жилищного обеспечения военного ведомства Сергей Пирогов.
"В 2016 году на предоставление жилищной субсидии выделено 36 млрд рублей, что позволило обеспечить 6,3 тыс. военнослужащих. В дальнейшем, с 2017 по 2019 год включительно, на эти цели предусмотрено выделение бюджетных средств по 37,78 миллиарда рублей ежегодно", - сказал Пирогов на заседании общественного совета при Минобороны.
По его словам, на сегодняшний день 11,6 тыс. военнослужащих изъявили желание решить свой жилищный вопрос благодаря жилищной субсидии. Он добавил, что по прогнозам, на учет нуждающихся в жилье в 2017-2019 годах встанут еще 19,4 тыс. военнослужащих и очередь желающих получить жилищную субсидию достигнет 31 тыс. человек.