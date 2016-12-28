В России разработан универсальный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой

Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 годаСпорт 28 декабря, 18:47
СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"Спорт 28 декабря, 18:13
Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьерыСпорт 28 декабря, 18:09
Африканские футбольные руководители запретили колдовство во время матчейСпорт 28 декабря, 18:04
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с ИзраилемМеждународная панорама 28 декабря, 17:59
В России разработан универсальный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкойАрмия и ОПК 28 декабря, 17:52
Объем перевозок ОТЛК в 2016 году увеличился более чем в 2 разаТранспорт 28 декабря, 17:47
Баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Забиваки появились в СамареСпорт 28 декабря, 17:35
Фонд "Ночлежка" вручит 500 подарков бездомнымСоциальная ответственность 28 декабря, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС-ДИФЕНС/. АО "Центр научно-технических услуг "Динамика" завершило научно-исследовательские разработки, связанные с определением технического облика перспективного универсального беспилотного авиационного комплекса с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНТУ "Динамика".
"На ранних стадиях проекта был обобщен мировой опыт в области существующих аналогов и прототипов, выполнены соответствующие патентные исследования, определена концепция применения комплексов с БЛА. Был проведен анализ критических технологий для реализации проекта, обоснован облик перспективного комплекса и облик демонстраторов технологий - экспериментальных образцов БЛА (аэродинамическая компоновка, силовая установка, бортовые системы, целевая нагрузка и пр.), разработаны программы и методики наземных и летных экспериментов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что были проведены расчетно-экспериментальные исследования БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем: вертолетной, самолетной и различных вариантов схемы "конвертоплан", что позволило оценить возможность их применения для решения различных целевых задач как гражданского, так и военного применения.
Дальнейшие разработки в рамках проекта включали исследования прочностных характеристик композитных материалов, применяемых для изготовления экспериментальных образцов БЛА. Были изготовлены продувочные модели основного концептуального облика беспилотного комплекса схемы "конвертоплан", в том числе с работающей винтомоторной группой, выполнены продувки моделей в аэродинамических трубах ФГУП "ЦАГИ".
Проведенные эксперименты показали, что в целом аэродинамическая компоновка отличается высоким для данного класса летательных аппаратов уровнем аэродинамического совершенства, что стало возможным благодаря комплексному подходу к проектированию крыла и компоновки в целом.
Были разработаны и изготовлены исследовательские стенды для испытаний силовой установки, поворотных механизмов и рулевых машин, а также для измерения деформации конструктивно-силовой схемы вибрации и определения характеристик управления на всех режимах работы винтомоторной группы.
"На следующем этапе проекта были сделаны экспериментальные образцы БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем, наземной станции управления, радиолинии командно-информационного взаимодействия и системы спутниковой навигации и посадки, а также макетный образец целевой нагрузки и макетный образец рабочего места оператора наземного пункта управления БЛА", - рассказали в ЦНТУ "Динамика".
Также были проведены стендовые, наземные и летные отработки с экспериментальными образцами БЛА, уточнены облик и требования к перспективному комплексу и его составным частям. Успешно проведены летные эксперименты с образцами БЛА всех аэродинамических схем, созданных в рамках этого проекта.
На основании обобщения выполненных расчетно-экспериментальных исследований был сформирован облик, состав и структура авиационного комплекса с БЛА вертикального взлета и посадки, проведена оценка его технической и производственно-технологической реализуемости, обоснованы конкретные предложения по реализации БЛА различных аэродинамических схем и комплексов с ними в различных областях применения.
"В результате проведенных исследований создан уникальный научно-технический задел в области создания перспективных БЛА с вертикальным взлетом и посадкой, потенциально имеющих широкий круг военных и гражданских приложений", - заключили в пресс-службе ЦНТУ "Динамика".