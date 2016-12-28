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В России разработан универсальный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой

Армия и ОПК
28 декабря, 17:52 UTC+3
Успешно проведены летные эксперименты с образцами БЛА всех аэродинамических схем, созданных в рамках этого проекта
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© ЦНТУ "Динамика"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС-ДИФЕНС/. АО "Центр научно-технических услуг "Динамика" завершило научно-исследовательские разработки, связанные с определением технического облика перспективного универсального беспилотного авиационного комплекса с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНТУ "Динамика".

"На ранних стадиях проекта был обобщен мировой опыт в области существующих аналогов и прототипов, выполнены соответствующие патентные исследования, определена концепция применения комплексов с БЛА. Был проведен анализ критических технологий для реализации проекта, обоснован облик перспективного комплекса и облик демонстраторов технологий - экспериментальных образцов БЛА (аэродинамическая компоновка, силовая установка, бортовые системы, целевая нагрузка и пр.), разработаны программы и методики наземных и летных экспериментов", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Там уточнили, что были проведены расчетно-экспериментальные исследования БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем: вертолетной, самолетной и различных вариантов схемы "конвертоплан", что позволило оценить возможность их применения для решения различных целевых задач как гражданского, так и военного применения.

Дальнейшие разработки в рамках проекта включали исследования прочностных характеристик композитных материалов, применяемых для изготовления экспериментальных образцов БЛА. Были изготовлены продувочные модели основного концептуального облика беспилотного комплекса схемы "конвертоплан", в том числе с работающей винтомоторной группой, выполнены продувки моделей в аэродинамических трубах ФГУП "ЦАГИ".

Проведенные эксперименты показали, что в целом аэродинамическая компоновка отличается высоким для данного класса летательных аппаратов уровнем аэродинамического совершенства, что стало возможным благодаря комплексному подходу к проектированию крыла и компоновки в целом.

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Были разработаны и изготовлены исследовательские стенды для испытаний силовой установки, поворотных механизмов и рулевых машин, а также для измерения деформации конструктивно-силовой схемы вибрации и определения характеристик управления на всех режимах работы винтомоторной группы.

"На следующем этапе проекта были сделаны экспериментальные образцы БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем, наземной станции управления, радиолинии командно-информационного взаимодействия и системы спутниковой навигации и посадки, а также макетный образец целевой нагрузки и макетный образец рабочего места оператора наземного пункта управления БЛА", - рассказали в ЦНТУ "Динамика".

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Также были проведены стендовые, наземные и летные отработки с экспериментальными образцами БЛА, уточнены облик и требования к перспективному комплексу и его составным частям. Успешно проведены летные эксперименты с образцами БЛА всех аэродинамических схем, созданных в рамках этого проекта.

На основании обобщения выполненных расчетно-экспериментальных исследований был сформирован облик, состав и структура авиационного комплекса с БЛА вертикального взлета и посадки, проведена оценка его технической и производственно-технологической реализуемости, обоснованы конкретные предложения по реализации БЛА различных аэродинамических схем и комплексов с ними в различных областях применения.

"В результате проведенных исследований создан уникальный научно-технический задел в области создания перспективных БЛА с вертикальным взлетом и посадкой, потенциально имеющих широкий круг военных и гражданских приложений", - заключили в пресс-службе ЦНТУ "Динамика".

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