СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чкаловская авиабаза, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154, в следующем году будет реорганизована, на ее базе будет заново создана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Об этом пишет газета "Известия".

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Как отмечает газета, воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном военном аэродроме Чкаловский, ее формирование начнется в начале следующего года. Эту информацию "Известиям" официально подтвердили в Минобороны России.

До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете, отмечает издание.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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