Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначения

Армия и ОПК
29 декабря, 4:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чкаловская авиабаза, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154, в следующем году будет реорганизована, на ее базе будет заново создана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Об этом пишет газета "Известия".

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Как отмечает газета, воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном военном аэродроме Чкаловский, ее формирование начнется в начале следующего года. Эту информацию "Известиям" официально подтвердили в Минобороны России.

До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете, отмечает издание.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

"Они были незаменимые": реакция на крушение самолета Минобороны в Сочи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
3
СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначения
4
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
5
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
6
СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с Москвой
7
В России образовался новый ВИЧ
Темы дня
Реклама