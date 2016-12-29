СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначения

Мать Кэрри Фишер Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизниКультура 29 декабря, 5:00
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантовАрмия и ОПК 29 декабря, 4:56
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против РоссииМеждународная панорама 29 декабря, 4:54
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мираСпорт 29 декабря, 4:35
СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначенияАрмия и ОПК 29 декабря, 4:27
Трамп опирается на выступления Рейгана и Кеннеди при подготовке инаугурационной речиМеждународная панорама 29 декабря, 4:22
СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с МосквойМеждународная панорама 29 декабря, 3:51
Глава UFC подтвердил, что Нурмагомедов отказался от поединка с АльдоСпорт 29 декабря, 3:35
СМИ: эксперты NASA примут участие в расследовании аварии "Прогресса"Космос 29 декабря, 3:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чкаловская авиабаза, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154, в следующем году будет реорганизована, на ее базе будет заново создана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза
Как отмечает газета, воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном военном аэродроме Чкаловский, ее формирование начнется в начале следующего года. Эту информацию "Известиям" официально подтвердили в Минобороны России.
До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете, отмечает издание.
Крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
"Они были незаменимые": реакция на крушение самолета Минобороны в Сочи