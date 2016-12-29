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Новая система организации воздушного движения над Москвой заработает в марте 2017 года

Армия и ОПК
29 декабря, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Действующая сегодня в московском регионе система управления воздушным движением "Теркас" была введена в эксплуатацию 15 апреля 1981 года
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новая автоматизированная система организации воздушного движения (ОрВД) над Москвой вступит в строй в марте 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"После оформления всех необходимых документов система должна быть введена в эксплуатацию, ориентировочно в марте 2017 года. Таким образом, переход на управление воздушным движением с использованием новой системы будет осуществлен в период наименьшей интенсивности воздушного движения", - сообщил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по гражданской продукции и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

Концерн будет оказывать Росавиации и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" всестороннюю поддержку как в период перехода на новую систему, так и в течение всего времени, необходимого для полной адаптации диспетчерского и инженерно-технического персонала Московского центра автоматизированного управления воздушным движением к работе с новой автоматизированной системой организации воздушного движения, заверили в "Алмаз-Антее".

Действующая сегодня в московском регионе система управления воздушным движением "Теркас" была введена в эксплуатацию 15 апреля 1981 года.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - основной производитель и системный интегратор системы ОрВД Российской Федерации.

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