Китай готов провести у себя этап Армейских международных игр

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ПЕКИН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь подтвердил готовность Китая провести один из этапов третьих Армейских международных игр на своей территории.
"Российская и китайская стороны договорились, что китайская армия в следующем году примет участие в организуемых Россией международных военных соревнованиях, часть программы состязаний будет проведена китайской стороной на территории КНР", - сказал он журналистам.
Ян Юйцзюнь отметил, что "это является еще одним проявлением высокого уровня отношений между армиями России и Китая".
"Недавно эксперты армий России и Китая провели предварительные консультации, организуемая китайской стороной программа соревнований будет определена во время следующих консультаций", - добавил представитель Минобороны КНР.
Третьи Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа 2017 года в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае. В игры будут включены пять новых конкурсов: "Военное ралли" (марш армейских внедорожников протяженностью более тысячи километров), соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов, "Воин содружества" (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), "Страж порядка" (соревнования военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"), "Дорожный патруль" (соревнования военной автоинспекции).
Участниками Армейских международных игр в 2016 году стали более 120 команд из 19 государств, которые провели 23 конкурса на 19 полигонах России и Казахстана. Мероприятия посетили более 3 тыс. иностранных представителей.