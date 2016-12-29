Экипажи семи кораблей Северного флота встретят Новый год в Средиземном море

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч моряков Северного флота встретят Новый год в дальнем походе в Средиземном море. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"В Средиземном море новый, 2017 год встретят моряки и летчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи", - сообщили впресс-службе.

Северофлотцы выполняют задачи в Средиземноморье на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", большом противолодочном корабле "Североморск", судах обеспечения "Сергей Осипов", "Николай Чикер", "Алтай", "Кама".

В главной базе СФ, Североморске, в преддверии новогодних и рождественских праздников командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах. Он поблагодарил жен моряков-североморцев за терпение, верность, любовь, преданность и обеспечение надежного тыла, а также пожелал всем крепкого здоровья, силы духа, сплоченности и чтобы в семьях царили только радость и взаимопонимание, а воины-североморцы скорее вернулись домой, гордясь своими победами и достижениями.