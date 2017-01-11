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Первые в 2017 году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого

Армия и ОПК
11 января, 4:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, января. /ТАСС
Экипажи Су-30М2 и Су-35С поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника
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© Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Первые в 2017 году полеты провели летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) над водами залива Петра Великого вблизи Владивостока. В процессе тренировок отрабатывалась техника поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

"Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя (...) При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Отмечается, что полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и его частью - Амурским заливом, на берегу которого расположена основная часть Владивостока.

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