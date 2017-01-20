Отборочный тур международного конкурса "Мастер артиллерийского огня" начался в ВВО

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ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Отборочный тур международного армейского конкурса "Мастер артиллерийского огня - 2017" начался в подразделениях Восточного военного округа (ВВО). В первом этапе соревнований примут участие более тысячи человек, сообщает пресс-служба ВВО.
"В Восточном военном округе стартовал первый этап международного армейского конкурса "Мастер артиллерийского огня - 2017" среди минометных взводов мотострелковых соединений. В ходе отборочных мероприятий артиллеристы будут соревноваться в боевой стрельбе из минометов 2С12А "Сани" калибром 120 мм. Всего в первом этапе принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих", - сообщает пресс-служба.
По условиям конкурса, минометчикам предстоит поразить три небронированные цели с расстояния до 1.5 тысяч метров без предварительной подготовки. При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.
Победители первого этапа определят в следующем круге лучших "Мастеров артиллерийского огня" в подразделениях, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО. Победители второго этапа встретятся на окружных соревнованиях на базе учебно-тренировочного комплекса "Сергеевский" в Приморье в апреле.