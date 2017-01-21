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Военные инженеры получат несколько сотен образцов техники в 2017 году

Армия и ОПК
21 января, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В числе поставляемой техники - инженерные машины разграждения, бронированные машины разминирования, станции комплексной очистки воды, колесные дорожные машины, подвижные инженерные ремонтные комплексы
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Защитные костюмы для саперов, бронированные машины разминирования и новые станции по очистке воды получат военные инженеры в 2017 году. Об этом журналистам рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в канун Дня инженерных войск.

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

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"В 2017 году планируется поставить в войска несколько сотен единиц новейшей инженерной техники: инженерные машины разграждения, бронированные машины разминирования, станции комплексной очистки воды, колесные дорожные машины, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другие", - перечислил он.

Также будут поставлены мобильные инженерные комплексы разминирования МИКР и многофункциональные комплексы разминирования "Уран-6".

"В 2017 году для инженерно-саперных подразделений будут поставлены защитные костюмы сапера ОВР-2-02 (с охлаждением), ОВР-2-01 (без охлаждения) и ОВР-3Ш, а также различные средства поиска: селективные переносные индукционные миноискатели, переносные искатели неконтактных взрывных устройств, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, подповерхностные обнаружители, сверхширокополосные георадарные комплексы и глубинные миноискатели", - рассказал Ставицкий.

Также будут закуплены многофункциональные ножи сапера. Кроме того, планируются закупки быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений, а также различных надувных макетов для оборудования ложных объектов.

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