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"Красная звезда": российская система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года

Армия и ОПК
23 января, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков заявил, что система модернизируется без перебоев в несении боевого дежурства
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Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы

Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы

© Богдан Руденко/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Система противоракетной обороны (ПРО) России будет модернизирована до конца 2017 года, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков.

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"Сегодня полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века, в состав которой войдут ЗРК С-500 и перспективные мобильные РЛС. В целом вся система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года. Важно, что система модернизируется без вывода средств из штатного режима эксплуатации, то есть без перебоев в несении боевого дежурства", - сказал он.

В настоящее время РЛС "Дон-2Н" тоже проходит глубокую модернизацию, после которой увеличится дальность обнаружения как при работе с баллистическими целями, так и с незначительными по размеру космическими объектами, повысится мощность передатчиков и приемников, сообщается в материале "Красной звезды".

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"Дон-2Н" - стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3700 км, а высота обнаружения цели - 40 000 км.

Она является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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