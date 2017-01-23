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Четвертая атомная субмарина проекта "Ясень" прошла испытания на прочность и герметичность

Армия и ОПК
23 января, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
"Красноярск" - четвертый по счету многоцелевой атомоход в серии "Ясеней" (проект 885), спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит"
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Четвертая многоцелевая атомная подлодка проекта "Ясень-М" - "Красноярск" - завершила гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций. Об этом сообщили журналистам на заводе "Севмаш", где строится субмарина.

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"На атомной подводной лодке "Красноярск" завершен один из важных этапов строительства - гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций. Подлодка успешно прошла проверку на герметичность, и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом. В настоящее время ведется дальнейшая плановая работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам", - пояснили в пресс-службе предприятия.

"Красноярск" - четвертый по счету многоцелевой атомоход в серии "Ясеней" (проект 885), спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит" (Санкт- Петербург). Подлодка была заложена в 2014 году. Всего на данный момент на "Севмаше" в Северодвинске строятся пять субмарин этого проекта.

Первый подводный крейсер проекта 885 "Северодвинск" был передан ВМФ РФ 17 июня 2014 года и проходил опытную эксплуатацию до весны 2016 года. Остальные подлодки строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М".

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