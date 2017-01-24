Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские саперы за сутки обезвредили в Алеппо почти 500 самодельных бомб

Армия и ОПК
24 января, 5:03 UTC+3
В течение суток была разминирована территория общей площадью более 69,8 гектара
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военнослужащие российского Международного противоминного центра за сутки обезвредили в восточной части Алеппо почти 500 самодельных взрывных устройств, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Смотрите также
Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии

"В течение суток российскими саперами разминирована территория общей площадью более 69,8 гектара, 68 зданий и 11,3 км дорог, обезврежено 686 взрывоопасных предметов, в том числе 479 самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В течение суток в Алеппо было проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям передали 4,4 тонны гуманитарных грузов - продуктов питания, школьных принадлежностей, предметов первой необходимости.

"Мобильными группами российских медиков оказана помощь 187 мирным жителям в населенных пунктах провинции Алеппо", - добавляется в сообщении. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама