Коллегия Минобороны обсудит план деятельности войск на юге РФ и безопасность полетов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коллегия Минобороны России под руководством главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу обсудит в среду в Москве ход реализации плана деятельности Южного военного округа (ЮВО) на 2016-2020 годы, а также рассмотрит ряд других вопросов. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ (МО РФ).

"Сегодня в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации Плана деятельности Южного военного округа на 2016-2020 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе заседания также будет рассмотрен вопрос о безопасности полетов авиации ВС РФ.

"В повестку дня заседания также включен вопрос о совершенствовании порядка проведения проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации" , - добавили в военном ведомстве.

В работе заседания коллегии примут участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.

Южный военный округ Южный военный округ - военно-административная единица Вооруженных сил РФ на юго-востоке России, сформированная 4 октября 2010 г. на базе Северо-Кавказского военного округа. По данным Минобороны РФ, в соединениях и частях округа насчитывается порядка 70 тыс. человек личного состава. Главная задача войск и сил ЮВО - обеспечение военной безопасности южных рубежей России. В зоне ответственности ЮВО находятся 15 субъектов федерации - девять республик (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня, Крым), Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, а также г. Севастополь.