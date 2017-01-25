Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третий стеклопластиковый тральщик для ВМФ РФ заложат в Петербурге

Армия и ОПК
25 января, 0:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, января. /ТАСС
Корабль получил наименование "Иван Антонов"
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Еще один тральщик с корпусом из стеклопластика будет заложен в среду в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Средне-Невского судозавода, который строит корабли этого типа.

Смотрите также
Головной корабль противоминной обороны нового поколения "Александр Обухов"
Первый стеклопластиковый тральщик "Александр Обухов" вошел в состав ВМФ РФ

"Торжественная церемония закладки корабля состоится 25 января. По приказу главного командования ВМФ РФ кораблю присвоено наименование "Иван Антонов", - сообщили на заводе.

Морской тральщик "Иван Антонов" - третий по счету (второй серийный) корабль этого типа, контракт на строительство которого был подписан с Министерством обороны РФ в апреле 2014 года, напомнили в пресс-службе предприятия.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Головной корабль, "Александр Обухов", был передан флоту в декабре 2016 года. Второй - "Георгий Курбатов" - строится на заводе. Четвертый корабль серии будет также заложен в этом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"
5
"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружии
6
Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии
7
Глава UFC не собирается проводить бой между Пакьяо и Макгрегором
Темы дня
Реклама