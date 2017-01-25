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Кадыров: строительство в Чечне центра подготовки спецназа идет ускоренно

Армия и ОПК
25 января, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава Чечни отметил, что интерес к проекту уже проявили российские силовые ведомства, а также многие зарубежные страны
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Cтроящийся Международный центр сил специального назначения в Гудермесе

Cтроящийся Международный центр сил специального назначения в Гудермесе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, посетив строящийся в Гудермесе Международный учебный Центр подготовки сил специального назначения, констатировал, что проект осуществляется ускоренными темпами. Об этом Кадыров написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! Строительство Международного Учебного Центра Сил специального назначения идёт ускоренными темпами. Многие объекты находятся в стадии завершения. Начаты работы на взлётно-посадочной полосе. Здесь будут работать лучшие инструкторы и специалисты высокого класса. Отбор уже начат. К Центру проявляют интерес все силовые ведомства страны и десятки стран. Он имеет не только военное, но и спортивное значение. Весной состоится грандиозный праздник "Гонка героев". Наша трасса станет самой длинной в мире. Вечером я посетил Центр. Проверил как проходят практические занятия у группы спецназа СОБР "Терек" ФСВНГ РФ. Бойцы многому научились. По предложению помощника Главы ЧР по силовому блоку Даниила Мартынова проверил насколько метко стреляю из стрелкового оружия. Мартынов говорит, что результаты отличные))). Вообще-то, мужчина должен периодически посещать тир, тренироваться в стрельбе, быть уверенным в себе. #Кадыров #Россия #Чечня #Центр

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Строительство Международного учебного Центра сил специального назначения идет ускоренными темпами. Многие объекты находятся в стадии завершения. Начаты работы на взлетно-посадочной полосе", - сообщил глава Чечни.

Кадыров отметил, что интерес к проекту уже проявили российские силовые ведомства, а также многие зарубежные страны. Начат набор сотрудников нового центра.

Масштабный строительный проект ведется на площади более 400 гектаров - это будет многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, на территории будет оборудовано девять открытых площадок для стендовой стрельбы и спортивных занятий.

В конце 2016 года инструкторы строящегося центра вошли в состав чеченской делегации, отправившейся в Китай: силовики делились с китайскими коллегами опытом борьбы с терроризмом.

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