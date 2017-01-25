"Известия": сотовое оружие принято на вооружение Минобороны

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10" официально приняты на вооружение Российской армии; дроны станут частью комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса, знакомого с ситуацией.
"Испытания новых БПЛА уже закончены. Модернизированные "Орлан-10" прошли проверку в Сирии. В нынешнем году новые БПЛА для "Леер-3" начнут поставляться в войска. Пока изделия могут отправлять SMS и аудиосообщения. Но в ближайшее время к этому списку добавятся и небольшие видеоролики", - рассказал собеседник издания.
Комплекс "Леер-3" представлят собой три беспилотника "Орлан-10", управляемых из пункта на грузовике КамАЗ-5350. Новые дроны способны не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети. Для этого "Орланы" оснащены "глушилками" и одноразовыми передатчиками помех.
Первые "Лееры" поступили в войска еще в 2015 году, но лишь новые комплексы стали стабильно работать с сетями 3G и 4G. БПЛА поступят в подразделения Минобороны в ближайшее время.