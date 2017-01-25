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Полоса препятствий помогла выбрать 50 из 1 тыс. экипажей для "Танкового биатлона" в ВВО

Армия и ОПК
25 января, 3:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Для соревнований на полигонах округа оборудовали более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост и ров
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ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Восточный военный округ (ВВО) определил 50 лучших из более 1 тысячи экипажей танков Т-72Б и Т-72Б3, которые в феврале будут участвовать во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон", претендентам пришлось преодолевать трассы с препятствиями и соревноваться в стрельбе из штатного вооружения, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

23 января Новости Урала
Экипажи Т-72 на Урале приступили к испытаниям новых мишеней для танкового биатлона

"В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Из более чем тысячи экипажей танков Т-72Б, Т-72Б3 были определены 50 лучших. В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка", - сообщил Гордеев.

Для соревнований на полигонах ВВО оборудовали более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост и ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.

Экипажи-победители примут участие во втором этапе конкурса "Танковый биатлон", на полигонах общевойсковых армий округа в феврале. Окружной этап конкурса пройдет во второй декаде марта на одном из полигонов ВВО на Дальнем Востоке. Его победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе самого популярного армейского конкурса.

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