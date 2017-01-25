Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Современную базу пограничных кораблей построят на Камчатке к 2018 году

Армия и ОПК
25 января, 4:12 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Современную базу пограничных сторожевых кораблей пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району построят в Петропавловске-Камчатском к концу 2018 года. Возведение объекта уже начато и идет в соответствии с планом. Об этом заявил начальник пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району контр-адмирал Роман Толок, сообщила  пресс-служба управления.

"В рамках реализации федеральной программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)" продолжается обустройство пункта базирования пограничных сторожевых кораблей в районе Садовой в Петропавловске-Камчатском. Мы постоянно мониторим ситуацию с нашими подрядчиками. Пока срывов плана строительства не предвидится. Открытие планируем на ноябрь 2018 года", - сказал Роман Толок.

По его словам, комплекс будет большим и вместит в себя служебные помещения, а также причалы.

"Это будет огромный комплекс служебных помещений и причального фронта. Он включает спортивный комплекс с бассейном на 4 дорожки по 25 метров, клуб на 600 посадочных мест, оснащенный современной техникой. Современные мастерские, складские помещения, трехуровневую автостоянку", - сказал контр-адмирал.

Он добавил, что это не единственная стройка. Уже завершено строительство новой заставы на Камчатке, которая располагается в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника, 28 мая 2017 года. В дальнейшем такие же обновленные заставы будут открыты в селе Тиличики Олюторского района и на мысе Маячный в пригороде Петропавловска-Камчатского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
2
NBC: ФБР созналось в прослушке разговоров посла РФ и помощника Трампа
3
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасности
6
"Известия": сотовое оружие принято на вооружение Минобороны
7
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
Темы дня
Реклама