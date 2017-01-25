"Вертолеты России" передали Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" передал Минобороны РФ партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 и начал модернизацию этих машин в интересах военного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Холдинг "Вертолеты России" постоянно ведет работу над усовершенствованием своей техники. На сегодняшний день проводится модернизация вертолетов Ми-8МТВ-5-1 в интересах Минобороны РФ", - сказал заместитель генерального директора холдинга Владислав Савельев, слова которого привели в пресс- службе.

По его словам, машины планируется оснастить современным пилотажно-навигационным и радиоэлектронным оборудованием, а также новой вспомогательной силовой установкой. "По завершению этих работ у нас будет возможность предложить военному ведомству вертолет с улучшенными эксплуатационными характеристиками", - пояснил Савельев.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Кроме того, вертолет оборудован современными комплексами связи.