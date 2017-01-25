Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях

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Военнослужащие арктической бригады Северного флота провели плановые занятия по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера, в том числе собачьих и оленьих упряжек. Они проходили в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро (Мурманская область).
Арктические мотострелки отрабатывали навыки управления собачьими и оленьими упряжками, тактические элементы проведения рейдовых действий, в том числе на лыжах в сцепке по 3-4 человека со снегоходами.
Занятия завершились учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили группу "диверсантов".
По данным Минобороны РФ, в годы Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, а также при заброске разведчиков во вражеский тыл и даже для вывоза подбитых самолетов и их экипажей.
Для нужд фронта было мобилизовано более 10 тыс. оленей, сформировано несколько транспортных бригад и оленелыжных батальонов, в которых проходили службу оленеводы со своими оленями из числа коренных жителей Крайнего Севера - саами, ненцы, коми.
Одна из успешных рейдовых диверсионных операций с использованием оленьего транспорта – это штурм фашистского аэродрома Петсамо в 1942 году в районе села Алакуртти Мурманской области.