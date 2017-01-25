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Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе

Армия и ОПК
25 января, 11:58 дата обновления: 25 января, 12:00 UTC+3
Глава Минобороны также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации ВС РФ, в частности, для повышения мобильности войск
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Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе, заявил на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - сказал министр.

"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", - добавил он.

Безопасность авиации

Шойгу также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации Вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.

"Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, последние события на Ближнем Востоке показывают, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

"Сегодня мы заслушаем, как обеспечивается безопасность полетов авиации Вооруженных сил и рассмотрим вопросы снижения аварийности авиационного парка", - добавил министр.

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Кризис на Украине Противодействие терроризму в России
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