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Инспекторские проверки в ВС РФ будут проводиться раз в два года, а не ежегодно

Армия и ОПК
25 января, 12:10 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
По словам главы Минобороны, новая схема проверок позволит реально оценить готовность воинских частей к выполнению задач
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инспекторские проверки в Вооруженных силах РФ будут теперь проводиться раз в два года, а не ежегодно.

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Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Изменилась периодичность инспекторских проверок. Теперь они будут проходить не ежегодно, а раз в два года. Почти в два раза сократился состав комиссии и время на проведение проверок", - сказал он.

По словам министра, новые подходы к осуществлению таких инспекций позволят реально оценить готовность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению.

Он также добавил, что в ходе заседания коллегии будут рассмотрены результаты реализации новых подходов к проведению проверок в 2016 году и приняты соответствующие решения.

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