Каждый российский военный в Абхазии в 2017 году проведет в среднем три месяца на полигонах

Сильные морозы в Москве не задержатсяМосква 25 января, 13:46
"Русснефть" по соглашению РФ с ОПЕК сократила добычу на 30 тыс. тоннЭкономика и бизнес 25 января, 13:44
ОСК расматривает возможность организации перевозок накатных грузов по рекамТранспорт 25 января, 13:29
Лавров: МИД РФ активно выступает против ущемления прав российских спортсменовСпорт 25 января, 13:29
Песков: случай с осужденной воспитательницей "не такой простой", с ним разбираютсяПроисшествия 25 января, 13:27
Ученые нашли "танцующие" бактерииНаука 25 января, 13:25
Москалькова встретится с приемной матерью, у которой изъяли детейОбщество 25 января, 13:17
Обвинитель: содержание допинга в организме лыжницы Йохауг незначительноеСпорт 25 января, 13:09
Boeing и "ЭйрБриджКарго" заключили соглашение по ремонту грузовых самолетов 747 FreighterТранспорт 25 января, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 25 января. /ТАСС/. Военные российской базы в Абхазии в 2017 году примут участие в 40 полевых выходах, в том числе за пределами республики, в результате каждый из них проведет в полевых условиях в среднем около трех месяцев. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа.
"На запланированных 40 полевых выходах более 2 тыс. военнослужащих соединения примут участие в полевых занятиях на полигонах Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также полигонах в Краснодарском крае и Волгоградской области", - говорится в сообщении.
В среднем каждый военнослужащий российской военной базы в Абхазии проведет в 2017 году в полевых условиях около трех месяцев.
В ходе полевых выходов в нынешнем году запланированы более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений и тактико-специальных занятий.