Каждый российский военный в Абхазии в 2017 году проведет в среднем три месяца на полигонах

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 25 января. /ТАСС/. Военные российской базы в Абхазии в 2017 году примут участие в 40 полевых выходах, в том числе за пределами республики, в результате каждый из них проведет в полевых условиях в среднем около трех месяцев. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"На запланированных 40 полевых выходах более 2 тыс. военнослужащих соединения примут участие в полевых занятиях на полигонах Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также полигонах в Краснодарском крае и Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В среднем каждый военнослужащий российской военной базы в Абхазии проведет в 2017 году в полевых условиях около трех месяцев.

В ходе полевых выходов в нынешнем году запланированы более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений и тактико-специальных занятий.