Президент Киргизии подписал указ о создании в стране Сухопутных войск

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БИШКЕК, 25 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о создании в республике Сухопутных войск. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
По данным пресс-службы, целью создания Сухопутных войск является "дальнейшее укрепление военной безопасности страны". "Указом президента командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил республики назначен полковник Эрлис Тердикбаев", - говорится в сообщении. Сухопутные войска Киргизии будут подчиняться Генеральному штабу Вооруженных сил республики.
В среду Атамбаев также подписал указ о выводе из "статуса государственного ведомства" Национальной гвардии Киргизии. Такое решение принято президентом в целях "совершенствования организации управления Вооруженными силами и создания единой системы их финансового и материально-технического обеспечения". В соответствии с указом, Нацгвардия, военнослужащие которой ранее занимались охраной стратегических объектов, в том числе здания Дома правительства и Государственной резиденции, стала структурным подразделением Генерального штаба.