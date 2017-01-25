Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Киргизии подписал указ о создании в стране Сухопутных войск

Армия и ОПК
25 января, 14:02 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Командующим Сухопутными войсками назначен полковник Эрлис Тердикбаев
Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 25 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о создании в республике Сухопутных войск. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

По данным пресс-службы, целью создания Сухопутных войск является "дальнейшее укрепление военной безопасности страны". "Указом президента командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил республики назначен полковник Эрлис Тердикбаев", - говорится в сообщении. Сухопутные войска Киргизии будут подчиняться Генеральному штабу Вооруженных сил республики.

В среду Атамбаев также подписал указ о выводе из "статуса государственного ведомства" Национальной гвардии Киргизии. Такое решение принято президентом в целях "совершенствования организации управления Вооруженными силами и создания единой системы их финансового и материально-технического обеспечения". В соответствии с указом, Нацгвардия, военнослужащие которой ранее занимались охраной стратегических объектов, в том числе здания Дома правительства и Государственной резиденции, стала структурным подразделением Генерального штаба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама