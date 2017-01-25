Военные показали противоракетный щит Москвы

В 2016 году боевые расчеты соединения войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил (ВКС) провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

По данным Минобороны РФ, радиолокационной станцией (РЛС) "Дон-2Н" системы ПРО было обнаружено более десяти пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий. Были также выполнены контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные.

Московский "Амур"

Система противоракетной обороны (ПРО) А-135 "Амур" прикрывает Москву и центральный промышленный район (от Брянска до Костромы, около 486,0 тыс. кв. км) и оснащена противоракетами шахтного базирования. Она была принята на вооружение в 1995 году.

В 2014 году генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов заявил, что в ближайшее время российские военные получат отечественные аналоги американских систем ПРО THAAD и GMD. При этом аналог GMD, отметил Созинов, создается в мобильном варианте и должен быть эффективнее системы из США.

Информации по А-135 в открытых источниках очень мало. Известно лишь, что недавно были обновлены радиолокационные и компьютерные системы станции слежения "Дон-2НП". Ведутся работы по модернизации ракет ближнего, атмосферного перехвата 53Т6. В 2014 году стало известно, что Россия испытывает элементы новой системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль".

В состав А-135 "Амур" входит РЛС "Дон-2Н". Это стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3700 км, а высота обнаружения цели — 40 000 км.

Станция "Дон-2Н" является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроля космического пространства.

Единственная действующая станция такого типа расположена в подмосковном Софрино.

РЛС представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду высотой до 35 м. Функционирование обеспечивается вычислительным комплексом производительностью до миллиарда операций в секунду, построенном на основе четырех суперкомпьютеров "Эльбрус-2".