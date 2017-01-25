Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концерна

Армия и ОПК
25 января, 15:00 дата обновления: 25 января, 15:11 UTC+3
Руководство концерна не намерено подавать апелляцию, заявил представитель компании
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ян Новиков

Ян Новиков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" считает политическим и "не основанным на правовой оценке обстоятельств" решение Европейского суда юстиции общей юрисдикции, оставившего в силе введенные Советом Европейского союза санкции в отношении российского предприятия.

Смотрите также
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"

"Сегодняшнее решение Европейского суда мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела", - заявил генеральный директор концерна Ян Новиков, чьи слова привела пресс-служба концерна.

При этом он отметил, что концерн не будет подавать апелляцию. "Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду", - сказал представитель пресс-службы концерна.

Он также заявил, что "Алмаз-Антей" "больше не намерен тратить деньги на заседания в Европейском суде".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама