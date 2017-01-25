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Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз

Армия и ОПК
25 января, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Разработка не имеет аналогов и предназначена для обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота-батальон-полк
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в Ростех) создали не имеющую аналогов в мире радиостанцию, которая может работать в условиях помех, которые превышают мощность ее сигнала в 1000 раз. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Ростеха.

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"Концерн "Созвездие" (входит в ОПК) разработал УКВ- радиостанцию нового поколения. В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в тысячу раз, она позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 кбит/с", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что разработка не имеет аналогов в мире и предназначена для обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота-батальон-полк. "Технология обеспечивает эффективную связь при воздействии средств радиоэлектронного подавления, в густонаселенных городах, в горах, в лесу. По сравнению с изделиями предыдущего поколения она обеспечивает увеличение дальности связи на 25% при отсутствии помех и в 10-15 раз - при воздействии сильных помех", - сказали в Ростехе.

В пресс-службе также сообщили, что запуск радиостанций в серию запланирован на 2017 год.

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