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Путин посетит корпорацию "МиГ", где проведет заседание ВПК

Армия и ОПК
25 января, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России посетит в четверг, 26 января производственный комплекс Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах, где ознакомится с перспективными образцами техники, разрабатываемой в корпорации. Путину, в частности, будет продемонстрирован новый многофункциональный истребитель "МиГ-35".

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства проведет в Луховицах заседание Военно-промышленной комиссии.

В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Более тридцати россиян, работающих в сфере науки, здравоохранения, искусства, в производстве, получат из рук президента ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий.

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