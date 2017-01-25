"Алмаз-Антей" не будет подавать апелляцию на решение суда ЕС о санкциях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" не будет подавать апелляцию на решение Европейского суда по санкциям в отношении компании, сообщилиТАСС в пресс-службе "Алмаз-Антея".

"Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду", - сказал представитель пресс-службы концерна.

Он также заявил, что "Алмаз-Антей" "больше не намерен тратить деньги на заседания в Европейском суде".

Санкции остаются в силе

Как сообщалось ранее, суд Евросоюза первой инстанции подтвердил санкции ЕС против российского концерна "Алмаз-Антей" за 2015-2016 годы. В решении трибунала поясняется, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным". Решение суда подлежит обжалованию в течение двух месяцев.

Гендиректор концерна Ян Новиков назвал такое решение политическим и "не основанным на правовой оценке обстоятельств".

Он напомнил, что введение санкций в отношении концерна увязывается с крушением самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Украиной.

"В сентябре 2016 года Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь концерна "Алмаз-Антей" с крушением малайзийского Boeing не установлена. Тем парадоксальнее выглядит сегодняшнее решение по нашему иску", - заявил Новиков.

Ни одного доказательства

Совет ЕС не смог представить ни одного доказательства поставок продукции концерна в зону конфликта на востоке Украины, также как и подтвердить причастность "Алмаз-Антея" к крушению малайзийского Boeing, отметил заместитель гендиректора по правовым вопросам и корпоративной политике Владимир Коновалов. Фактически, отметил он, единственный аргумент совета - ссылка на некие "сообщения в социальных сетях" и "многочисленные публикации в СМИ" о присутствии в этом регионе зенитных ракетных комплексов "Бук".

"В отсутствие каких-либо доказательств причастности концерна к дестабилизации ситуации на Украине и надлежащего обоснования решения Совета ЕС о включении концерна в "санкционные списки" решения о введении санкций являются нарушением правовых норм и принципов ЕС, в частности, права на защиту и права на эффективную судебную защиту, в связи с чем подлежат аннулированию", - отметил Коновалов.

Он подчеркнул, что "включение предприятия в "санкционные списки" является необоснованным и нарушает основополагающие права, гарантируемые Хартией основных прав ЕС".

Совет ЕС внес российский концерн "Алмаз-Антей" в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после крушения малайзийского Boeing. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию. "Алмаз-Антей" опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года. Также концерн пострадал в результате введения секторальных санкций ЕС в отношении РФ, вступивших в действие с 1 августа 2014 года.

Весной 2015 года концерн обжаловал в административном и в судебном порядке санкции, введенные Советом Европейского союза в отношении предприятия в июле и сентябре 2014 года.