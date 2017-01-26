Путин посетит корпорацию "МиГ" и осмотрит новый истребитель

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России посетит 26 января производственный комплекс Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах, где ознакомится с перспективными образцами техники, разрабатываемой в корпорации. Путину, в частности, будет продемонстрирован новый многофункциональный истребитель МиГ-35.
Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства также проведет в Луховицах заседание Военно-промышленной комиссии.
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в январе начинаются летные испытания легкого целевого истребителя МиГ-35. "Мы планируем в январе 2017 года поставить на крыло легкий целевой истребитель МиГ-35, - сказал вице-премьер в конце декабря прошлого года. - Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты".
Он напомнил, что были различные модификации МиГ-29, в том числе и в корабельном варианте для восстановленного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". "Хочу сказать, что это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал, - подчеркнул Рогозин. - Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка".