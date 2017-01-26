Танкисты и пехота ВВО отразили атаку обнаруженных беспилотниками "диверсантов"

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ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Танкисты и пехота мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае в рамках проверки боеготовности отразили атаки обнаруженных беспилотниками "диверсантов" и отработали маскировку бронетехники, в маневрах участвовало более 500 военнослужащих, сообщил начальник пресс- службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В рамках проверки боеготовности подразделения мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона, где провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники. Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в ходе совершения 50-километрового марша отразили атаки обнаруженных с воздуха беспилотными летательными аппаратами диверсионных групп условного противника, а также преодолели участки условно зараженной местности", - сообщил Гордеев.
Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений оборудовали в районе сосредоточения полевой лагерь и отработали маскировку бронетехники.
Позже экипажи танков и БМП вывели технику из укрытия на рубеж открытия огня и сходу атаковали условного противника. Танкисты и мотострелки поразили осколочно-фугасными и бронебойными боеприпасами более 50 радиоуправляемых мишеней, обозначающих боевую технику и долговременные огневые точки условного противника.
Комплексные тактические учения с боевой стрельбой прошли в рамках проверки боевой готовности мотострелкового соединения ВВО, отметил Гордеев. В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.