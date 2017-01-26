Первые российские вертолеты Ми-35М поступили в ВВС Казахстана

АСТАНА, 26 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Четыре новых многоцелевых ударных вертолета Ми-35М, впервые поступившие на вооружение ВВС Казахстана, прибыли к постоянному месту базирования на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Отмечается, что поставка осуществлена в соответствии с договором между казахстанским военным ведомством и компанией "Рособоронэкспорт".

"Ввод партии вертолетов в эксплуатацию позволит повысить боеспособность военно-воздушных сил страны. Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике", - проинформировала пресс-служба.

Как напомнили в Минобороны, Ми-35М имеет высокие летно- технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Вертолет способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10-25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель. Выполнять такие задачи позволяет оснащение Ми-35М современным комплексом навигации и электронной индикации. Кроме того, боевая машина имеет комплекс защиты от поражения и дополнительные опции.

Еще одним достоинством Ми-35М является его усовершенствованная конструкция, которая обеспечивает низкую акустическую заметность, боевую живучесть и снижает трудоемкость технического обслуживания. Помимо основных ударных функций, вертолет может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.