Ростех поставил в ВС РФ крупную партию "невидимого" для средств РЭБ комплекса связи

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ростех поставил Вооруженным силам РФ крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи Р-430, невидимого для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1500 км, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс Р-430 успешно прошел государственные испытания, продемонстрировав высокую степень защищенности от средств радиоэлектронной разведки и борьбы. "Техника способна без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь", - сказали в Ростехе.
Цифровые станции комплекса можно применять в труднодоступных местах и в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промышленности при температурах от -50 до +50°С.
В Ростехе напомнили, что комплекс Р-430 был принят на снабжение ВС РФ в январе 2016 года.