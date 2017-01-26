Минобороны РФ: успехи в ходе операции в Сирии дают стимул к развитию ВТС

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Высокие показатели, продемонстрированные российскими военными в ходе операции в Сирии, дают дополнительный стимул развитию военно--технического сотрудничества (ВТС). Об этом в четверг заявил замначальника Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ по учебной работе Сергей Чварков.
"Если посмотреть на итоги участия в нейтрализации террористических групп в Сирии, то мы должны прекрасно понимать, что те высокие показатели, которых мы добились по применению вооружения и военной техники наши ВКС - это дополнительный стимул в развитии аспектов военно-технического сотрудничества", - сказал он, выступая с докладом на проходящих в четверг в стенах академии XXV Международных Рождественских образовательных чтениях.
Говоря об операции в Сирии, Чварков подчеркнул, что в ходе нее был нанесен существенный ущерб действующим в этой стране международным террористическим организациям, остановлено их распространение в регионе, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон.
Генерал также отметил существенное повышение уровня подготовки российских военных и педагогического состава академии. По его словам, происходит совершенствование научной базы академии и педагогического состава: повышены требования и к педагогам, и к выпускникам - "чтобы офицерский корпус соответствовал требованиям времени".