МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались.

"Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина - МиГ-29", - заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35.

Президент рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что новейший истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям в четверг, 26 января. "Сегодня начаты летные испытания новейшего истребителя МиГ-35", - сказал он.

Серийные закупки новейшего истребителя МиГ-35 начнутся с 2019 года.