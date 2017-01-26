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Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35

Армия и ОПК
26 января, 16:05 дата обновления: 26 января, 16:08 UTC+3
Президент рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства МиГ будет готов вовремя
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались.

"Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина - МиГ-29", - заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35. 

Президент рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что новейший истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям в четверг, 26 января. "Сегодня начаты летные испытания новейшего истребителя МиГ-35", - сказал он. 

Серийные закупки новейшего истребителя МиГ-35 начнутся с 2019 года.

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Персоны
Слюсарь, Юрий Борисович Путин, Владимир Владимирович
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Россия
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