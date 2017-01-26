Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год

Армия и ОПК
26 января, 16:17 UTC+3
Юрий Слюсарь отметил, что ресурсы выделены и доведены до корпорации, параллельно осуществляется подготовка к передаче документации на завод
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год, заявил президент корпорации Юрий Слюсарь.

"Здесь, на площадке корпорации "МиГ" в Луховицах, параллельно мы разворачиваем подготовку к производству регионального турбовинтового самолета Ил-114. Ресурсы выделены, доведены до корпорации, параллельно по линии КБ осуществляется подготовка к передаче документации на завод. Здесь, в этом же цехе, где идет производство самолетов МиГ-35, параллельно мы выходим на темп 12 самолетов в год Ил-114", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии.

Турбовинтовой самолет Ил-114 планируется поднять в воздух в 2018 году. На базе этого проекта предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолеты.

Ил-114 был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Сейчас предполагается наладить выпуск этих самолетов на нижегородском заводе "Сокол". На программу производства Ил-114 в России планируется выделить около 50 млрд рублей из бюджета (до 2025 года), причем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что первые поставки этих машин начнутся в 2019 году "с учетом использования тех корпусов, которые есть в наличии"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воздушно-космическая оборона
Персоны
Слюсарь, Юрий Борисович
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
2
МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters
3
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
6
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
7
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
Темы дня
Реклама