"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35

26 января в подмосковных Луховицах на производственном комплексе самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК) начались летные испытания нового многофункционального истребителя МиГ-35 (по классификации НАТО — Fulcrum-F, что означает "Точка опоры". — Прим. ТАСС). Об этом сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи, которая проводилась по случаю начала летных испытаний самолета, оценил возможности нового многофункционального истребителя. По его словам, МиГ-35 обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением.

Это действительно интересная, уникальная машина. Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной Владимир Путин президент России

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Самолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух—воздух" и "воздух—поверхность". Истребитель может развивать скорость 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель предшественника — МиГ-29 — в полтора раза. МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное.

Госпрограмма развития вооружений до 2020 года предусматривает поставки МиГ-35 ВКС России. Истребители должны пройти испытания в 2017 году, в 2018-м ожидается начало поставок. Ранее главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявлял, что планируется приобрести свыше 30 таких машин.

Назначение истребителя

Самолет МиГ-35 и его двухместная модификация МиГ-35Д предназначены для выполнения задач по уничтожению воздушных, подвижных и неподвижных наземных и надводных целей в любых климатических и погодных условиях. Оба самолета имеют одинаковую конструкцию, набор бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуру авиационных средств поражения.

Двухместный может использоваться в качестве учебно-боевого самолета для подготовки летчиков семейства МиГ-35.

Основными отличиями 35-го от других самолетов семейства МиГ-29 являются интеграция в состав бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) информационно-прицельных систем пятого поколения, возможность применения перспективных авиационных средств поражения российского и иностранного производства, а также повышенная боевая устойчивость, достигаемая за счет внедрения современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Конструкция 35-х базируется на решениях, реализованных на истребителях корабельного базирования МиГ-29К/КУБ и самолетах МиГ-29М/М2. Среди них можно выделить:

увеличенную боевую нагрузку, размещаемую на девяти точках внешней подвески;

повышенный запас топлива;

установленную систему дозаправки топливом в полете;

возможность использования истребителя в качестве заправщика.

Кроме того, в конструкции новейшего истребителя применена технология антикоррозийной защиты планера и основных систем, соответствующая стандартам истребителей корабельного базирования. Это существенно облегчает эксплуатацию самолета в сложных климатических условиях.

Также на МиГ-35 существенно снижена заметность в радиолокационном диапазоне, установлена трехканальная цифровая комплексная система дистанционного управления с четырехкратным резервированием.

При разработке МиГ-35 внимание было уделено улучшению эксплуатационных характеристик. В частности, была повышена надежность самолета, двигателей и БРЭО, увеличен срок службы и ресурс планера. По заявлениям корпорации "МиГ", стоимость летного часа МиГ-35 почти в 2,5 раза ниже, чем у 29-го.

Для истребителей был разработан комплекс технических и технологических решений, обеспечивающих автономность базирования, таких как бортовая кислорододобывающая станция.

Тактико-технические характеристики МиГ-35 Нормальная взлетная масса — 19 200 кг (МиГ-35Д — 19 000 кг).

Максимальная взлетная — 24 500 (у обоих типов).

Максимальная скорость на высоте — 2100 км/ч, у земли — 1400 км/ч.

Практический потолок — 16 000 м.

Радиус действия МиГ-35 с ракетами класса "воздух—воздух" и тремя подвесными топливными баками (ПТБ) — 1000–1400 км (в зависимости от состава вооружения и высоты полета), с ударным вооружением и тремя ПТБ — 800–1100 км.

Двухместный МиГ-35Д с ракетами "воздух—воздух" и тремя ПТБ способен выполнять задачи на расстоянии 900–1300 км от места базирования, с ракетами "воздух—поверхность" и тремя ПТБ — 750–1050 км.

Максимальная эксплуатационная перегрузка истребителей обоих типов — 9,0 g.

На самолетах могут устанавливаться два подкрыльевых и один подфюзеляжный подвесные топливные баки, а также система дозаправки топливом в полете и подвесной заправочный контейнер ПАЗ-МК для дозаправки других самолетов.

Бортовое оборудование

По данным корпорации "МиГ", в состав бортового радиоэлектронного оборудования самолетов входит оптико-электронная система обзора нижней полусферы ОЛС-КЭ (контейнерного типа) для обнаружения наземных целей как по целеуказанию от прицельно-навигационного комплекса (ПрНК), так и автономно, захвата, автосопровождения, дальнометрирования и подсвета.

Корпорация "МиГ

Также в составе БРЭО — малогабаритная станция активных помех МСП-418КЭ в контейнерном исполнении. Согласно данным корпорации "МиГ", она предназначается для индивидуальной защиты самолетов этого типа от существующих и перспективных наземных и воздушных средств перехвата с помощью создания преднамеренных активных помех.

Эта станция создана по технологии цифровой радиочастотной памяти (Digital Radio Frequency Memory, DRFM). Ее масса — 150 кг. Она может быть установлена на любую из девяти точек внешней подвески истребителей семейства МиГ-35.

"Жук" для "МиГа"

Самолеты оснащаются многофункциональной радиолокационной станцией "Жук-МЭ" или "Жук-АЭ". Она работает в любых погодных условиях, в свободном пространстве и на фоне поверхности, на встречных и догонных курсах, а также в условиях естественных и организованных помех.

"Жук-МЭ" способна одновременно сопровождать до десяти и выдавать целеуказание для обстрела четырех наиболее опасных целей. Она обнаруживает воздушную цель с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) 5 кв. м на дальности 120 км. Также "Жук-МЭ" способна корректировать навигационные системы самолета по наземным ориентирам, а также обеспечивать полет на малых и крайне малых высотах.

"Жук-АЭ" оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Она обеспечивает одновременное сопровождение до 30 воздушных целей, выделение наиболее опасных из них и целеуказание для атаки по шести летательным аппаратам противника. "Жук-АЭ" способна обнаруживать вертолеты в режиме висения, источники постановки помех, подвижных и неподвижных наземных и надводных целей; проводить картографирование; обеспечивать полет на маловысотном режиме.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) представил на Международном авиационном салоне Airshow China 2016 в Чжухае (КНР) РЛС с активной фазированной антенной решеткой "Жук-АМЭ". Она предназначена для оснащения истребителей семейства "МиГ", включая 35-й.

"Жук-АМЭ" позволяет вести воздушный бой за пределами прямой видимости, сопровождать 30 целей одновременно и поражать до шести из них в воздухе и до четырех на земле, сообщил ТАСС на выставке генеральный конструктор АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (входит в КРЭТ), головного разработчика новой РЛС, Юрий Гуськов. По его словам, она обеспечивает выполнение задач в самых сложных погодных условиях, а также при постановке помех противником.

Одновременно РЛС может работать в режимах "воздух—воздух" и "воздух—земля", распознавать и классифицировать групповые и одиночные объекты, атаковать сразу несколько целей высокоточными авиационными средствами поражения, а также передавать данные о тактической обстановке на другие самолеты и вести радиоэлектронное противодействие. Характеристики "Жук-АМЭ" существенно превосходят показатели серийных БРЛС.

В результате концентрации всех технологических достоинств в АФАР характеристики радара улучшены примерно на 50%. Общая масса новой БРЛС составляет порядка 100 кг. И если сегодня дальность действия работы по целям МиГ-29 составляет 180 км, то новый "Жук" позволяет увеличить ее до 260 км Юрий Гуськов Генконструктор "Фазотрон-НИИР"

Оптико-локационная станция

Самолеты оборудованы прицельно-навигационным комплексом, оптико-электронной системой переднего обзора ОЛС-УЭМ разработки АО "НПК "Системы прецизионного приборостроения". Она обеспечивает боевое применение самолета на фоне земли, моря и облаков в любых условиях.

Система позволяет обнаружить воздушные, наземные и надводные цели в среднем инфракрасном и видимом диапазонах, а также осуществлять лазерный подсвет объектов. Эта станция может устанавливаться на все самолеты из состава нового унифицированного семейства истребителей корпорации "МиГ".

Системы целеуказания и индикации

На МиГ-35 установлены нашлемная система целеуказания и индикации НСЦИ-КОС, аппаратура связи МВ-ДМВ/УКВ/КВ-диапазонов, передачи данных и кодирования.

Истребители этого типа оборудованы станцией непосредственной радиотехнической разведки Л-150М-02. Самолеты оснащаются:

аппаратурой обнаружения атакующих ракет (ОАР, расположена в носовой части фюзеляжа, гаргроте и гондоле воздухозаборника. — Прим. ТАСС);

лазерного облучения (ОЛО, находится на законцовках крыла);

системой управления и целеуказания ракетами для поражения радиоизлучающих наземных и надводных целей;

блоками выброса пассивных помех и бортовой автоматизированной системой контроля и регистрации полетной информации КАРАТ-Б-29К.

МиГ-35 и МиГ-35Д оборудованы системой видеонаблюдения и регистрации информации СВР-29М1К. По желанию заказчика на самолете может быть установлено дополнительно бортовое оборудование иностранного производства.

35-й будет оснащен новейшей навигационной системой БИНС-СП2, являющейся адаптированной версией разработанной КРЭТ системы для авиации корабельного базирования. По словам первого заместителя гендиректора концерна КРЭТ Игоря Насенкова, КРЭТ утвердил всю конструкторскую документацию по системе ЛИНС-100РС, которой оборудуются самолеты корабельного базирования МиГ-29К/КУБ.

Истребитель МиГ-35 будет оснащен адаптированной версией данной системы, получившей обозначение БИНС-СП2. Она бесшумна, обладает высоким уровнем прочности и не нуждается в специальном обслуживании.

Системы вооружения

В состав номенклатуры применяемых авиационных средств поражения (АСП) истребителей входят управляемые ракеты класса "воздух—воздух" средней дальности семейства Р-77 (AA-12 Adder по классификации НАТО) и малой дальности семейства Р-73 (AA-11 Archer).

Самолеты этого типа могут атаковать наземные и надводные цели с применением управляемых ракет класса "воздух—поверхность" Х-31П, Х-31ПК (AS-17 Crypton), Х-35Э, Х-35УЭ (AS-20 Kayak), Х-38МЛЭ, корректируемых бомб КАБ-500Кр (ОД), а также широкого спектра неуправляемого авиационного вооружения.

Также имеется встроенная 30-миллиметровая пушка ГШ-30-1. Максимальная масса внешней полезной нагрузки составляет 6500 кг, количество точек подвески – 9.

Двигатели и бортовые системы

Самолеты оборудованы двумя двигателями РД-33МК. Стендовая тяга двигателей — 2 х 9000 кгс. Они имеют увеличенную тягу, оборудованы бездымной камерой сгорания и новой электронной системой управления с полной ответственностью (типа FADEC). Двигатели имеют модульную конструкцию и отличаются повышенной надежностью и ресурсом.

Также 35-е могут оснащаться модификацией двигателя РД-33МК со всеракурсным отклоняемым вектором тяги (ОВТ), что обеспечивает самолету преимущество в ближнем маневренном воздушном бою. Силовая установка из двух двигателей с ОВТ отработана на опытном самолете МиГ-29ОВТ (б/н 156. — Прим. ТАСС).

В 2016 году генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт парашютостроения" Дмитрий Третьяков сообщил ТАСС, что ведется разработка тормозных систем для нескольких типов многоцелевых истребителей, в том числе МиГ-35.

Мы ведем несколько ОКРов (опытно-конструкторских разработок. — Прим. ТАСС) для авиации — тормозные системы для МиГ-31, для МиГ-35 и для Т-50. Части систем присвоена литера О Дмитрий Третьяков Генеральный директор НИИ парашютостроения

АО "МПО им. И. Румянцева" (входит в холдинг "Технодинамика") в октябре 2016 года начало поставки аварийных насосных станций для "МиГ". Освоение производства аварийной насосной станции НС-58 проводилось в рамках программы импортозамещения.

НС-58 — это гидротрансформатор, предназначенный для подачи рабочей жидкости под давлением в бустерную систему самолета в аварийном режиме. Он позволяет обеспечить управляемость воздушного судна при отказе основных насосных станций, нагнетая рабочую жидкость в его гидросистему.

Изделие также используется на МиГ-29СМТ и МиГ-29К/КУБ. Ранее его производили на одном из предприятий Украины.

Экспортное превосходство

В 2016 году генеральный конструктор — вице-президент по инновациям ПАО ОАК Сергей Коротков сказал, что ведутся новые проекты, которые будут существенно превосходить существующие аналоги. "Мы в ближайшее время продемонстрируем новые комплексы, такие как МиГ-35, которые очень востребованы во всем мире и имеют очень большой потенциал", — уточнил он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поручил учесть опыт применения авиации ВКС РФ в операции в Сирии при производстве многоцелевого истребителя МиГ-35. Он пояснил, что имеет в виду различные ситуации, начиная от спасения летчиков, заканчивая гораздо более сложными вещами, связанными с обзором, локаторами и другими опасностями, которые могут возникнуть при выполнении боевой задачи.

Вице-премьер также призвал посмотреть, какие вооружения можно использовать при оснащении самолета из тех, что в настоящий момент разрабатываются российским ОПК.

Он предложил провести консультации с летчиками, которые принимали участие в сирийской кампании, с командованием ВКС и "сделать самолет таким, чтобы он превосходил американские и другие аналоги" и учитывал все нюансы, которые могут проявиться в чрезвычайно сложных условиях.

Василий Костин, Роман Азанов