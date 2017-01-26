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Утвержден перечень из 27 перспективных проектов в области обычного вооружения

Армия и ОПК
26 января, 16:59 дата обновления: 26 января, 17:02 UTC+3
Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил на заседании военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет главных конструкторов сил общего назначения утвердил перечень из 27 проектов в области создания перспективного вооружения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сформирован совет, который утвердил 27 прорывных проектов в области создания перспективного вооружения. Коллегия ВПК в прошлом году совместно с Минобороны и Минпромторгом и Росгвардией завершила формирование такого совета, утвержден перечень из 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов, комплексов и систем вооружения общего назначения", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина.

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