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"Ъ": глава ОПК Якунин возглавит концерн "Созвездие"

Армия и ОПК
27 января, 4:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Главной задачей Александра Якунина на новом посту станет координация усилий оборонных предприятий, производящих образцы связи и автоматических систем управления для армии, пишет издание
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, "дочка" "Ростеха") Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие", а его нынешний гендиректор Азрет Беккиев займет должность генконструктора предприятия. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на нескольких топ-менеджеров оборонных компаний, а также чиновника, близкого к Минобороны.

Как пишет газета, данную информацию подтвердил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он рассказал "Коммерсанту", что главной задачей Якунина на новом посту станет координация усилий оборонных предприятий, производящих образцы связи и автоматических систем управления для армии, а также "повышение инвестиционной привлекательности актива".

В свою очередь, Беккиев в должности генконструктора будет заниматься научной работой с уклоном в модернизацию.

По информации издания, помимо перестановки кадров предприятия "Ростеха" ожидают структурные изменения. В частности, обсуждается объединение концерна "Созвездие" с "Росэлектроникой", также входящей в состав радиоэлектронного комплекса "Ростеха".

Александр Якунин возглавляет ОПК с 2014 года, Азрет Беккиев занимает должность гендиректора "Созвездия" с 2011 года.

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