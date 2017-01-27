Инженерное соединение ВВО на учениях отразило нападение условных диверсантов

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ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае на первом в 2017 году тактико-специальном учении провели разведку маршрута колонн боевой техники, отработали разминирование различных взрывных устройств и отразили нападение условных диверсантов, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В ходе тактико-специального учения военнослужащие инженерных подразделений провели инженерную разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники. В целях обнаружения взрывоопасных предметов личный состав инженерных дозоров использовал миноискатели "Коршун", а также служебных минно-розыскных собак. Группы разминирования выполнили разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов, экипированные в защитные костюмы сапера "Сокол", - сообщил Гордеев.
Кроме того, военнослужащие отработали обнаружение и обезвреживание противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек. Для того, чтобы проделать проходы в завалах на маршрутах движения и маневра войск военнослужащие использовали инженерные машины разграждения (ИМР-2). Подразделения инженерных дозоров во время маневров отразили нападение диверсионной группы условного противника.
"В тактико-специальном учении было задействовано более 150 военнослужащих инженерного соединения, а также около 20 единиц боевой и специальной техники", - добавил Гордеев.