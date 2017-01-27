Ростех подтвердил назначение гендиректора ОПК Якунина главой концерна "Созвездие"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, "дочка" "Ростеха") Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"С учетом того, что на концерн "Созвездие" возложены передовые задачи в области построения средств связи шестого поколения и единой системы управления тактического звена для ВС РФ, работу концерна лично возглавит один из ведущих менеджеров радиоэлектронной отрасли - Александр Якунин, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации", - сказал Чемезов.

Он отметил, что персональной задачей Якунина станет координация и объединение усилий предприятий оборонной промышленности, создающих современные образцы связи и АСУ для армии, для достижения прорывных результатов в этой области. "Помимо этого важной целью является повышение инвестиционной привлекательности актива. Это логическое продолжение процессов интеграции в российской промышленности, идущих последние годы", - пояснил глава Ростеха.

По словам Чемезова, выполнение таких задач во многом требует консолидации научных школ, значительного пересмотра и модернизации существующих научных подходов. "Эту работу в ранге генерального конструктора "Созвездия" предложено возглавить Азрету Беккиеву - научному деятелю, члену-корреспонденту РАН, который многие годы руководил концерном и прекрасно знает всю проблематику данной сферы", - резюмировал Чемезов.

Ранее о назначении Якунина главой "Совзвездия", а Беккиева - генконструктором концерна сообщала газета "Коммерсантъ".