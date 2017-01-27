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Ростех подтвердил назначение гендиректора ОПК Якунина главой концерна "Созвездие"

Армия и ОПК
27 января, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Задачей гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации станет координация и объединение усилий предприятий для достижения прорывных результатов в оборонной промышленности
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, "дочка" "Ростеха") Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

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"С учетом того, что на концерн "Созвездие" возложены передовые задачи в области построения средств связи шестого поколения и единой системы управления тактического звена для ВС РФ, работу концерна лично возглавит один из ведущих менеджеров радиоэлектронной отрасли - Александр Якунин, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации", - сказал Чемезов.

Он отметил, что персональной задачей Якунина станет координация и объединение усилий предприятий оборонной промышленности, создающих современные образцы связи и АСУ для армии, для достижения прорывных результатов в этой области. "Помимо этого важной целью является повышение инвестиционной привлекательности актива. Это логическое продолжение процессов интеграции в российской промышленности, идущих последние годы", - пояснил глава Ростеха.

По словам Чемезова, выполнение таких задач во многом требует консолидации научных школ, значительного пересмотра и модернизации существующих научных подходов. "Эту работу в ранге генерального конструктора "Созвездия" предложено возглавить Азрету Беккиеву - научному деятелю, члену-корреспонденту РАН, который многие годы руководил концерном и прекрасно знает всю проблематику данной сферы", - резюмировал Чемезов.

Ранее о назначении Якунина главой "Совзвездия", а Беккиева - генконструктором концерна сообщала газета "Коммерсантъ".

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