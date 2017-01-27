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Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд

Армия и ОПК
27 января, 12:43 UTC+3 область/ 27, января. /ТАСС
В августе 2015 года общий объем заказов РСК находился на уровне $4 млрд
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ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Общий портфель заказов РСК "МиГ" на данный момент составляет около $4 млрд, сообщил журналистам гендиректор корпорации Илья Тарасенко.

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"На сегодня общий объем заказов корпорации "МиГ" составляет порядка $4 млрд", - сказал он.

Тарасенко отметил, что в 2016 году "МиГ" завершил контракты на поставку истребителей МиГ-29СМТ Воздушно-космическим силам России и корабельных самолетов МиГ-29К/ КУБ.

В начале 2016 года портфель только экспортных заказов РСК "МиГ" превышал $5 млрд - такие данные приводили в Объединенной авиастроительной корпорации. При этом в августе 2015 года общий объем заказов находился на уровне $4 млрд.

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