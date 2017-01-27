Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд

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ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Общий портфель заказов РСК "МиГ" на данный момент составляет около $4 млрд, сообщил журналистам гендиректор корпорации Илья Тарасенко.
"На сегодня общий объем заказов корпорации "МиГ" составляет порядка $4 млрд", - сказал он.
Тарасенко отметил, что в 2016 году "МиГ" завершил контракты на поставку истребителей МиГ-29СМТ Воздушно-космическим силам России и корабельных самолетов МиГ-29К/ КУБ.
В начале 2016 года портфель только экспортных заказов РСК "МиГ" превышал $5 млрд - такие данные приводили в Объединенной авиастроительной корпорации. При этом в августе 2015 года общий объем заказов находился на уровне $4 млрд.