Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вся легкая истребительная авиация ВКС РФ вскоре получит МиГ-35

Армия и ОПК
27 января, 12:50 дата обновления: 27 января, 13:19 UTC+3
Главком ВКС Виктор Бондарев назвал создание нового истребителя "победой"
Поделиться
Материал из 1 страницы

Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:53'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:53'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
МиГ-35 © ТАСС/Ruptly

ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России вскоре будет вооружена самолетами МиГ-35, заявил главком ВКС Виктор Бондарев.

"Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс", - сказал он.

Смотрите также
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35

Бондарев также сообщил, что МиГ-35 получит пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29. "Я думаю, недалек тот час, когда мы "Стрижей" переучим на этот прекрасный самолет", - сказал главком.

Генерал отметил, что создание МиГ-35 - это "на самом деле победа". "Огромное вам спасибо за столь прекрасное детище, которое еще раз подтвердило, что лучше самолетов, чем в России, нет, - сказал Бондарев, обращаясь к авиастроителям. - Он может вести сверхманевренные воздушные бои, работать по воде и воздуху. У нас всегда будет лучшая аэродинамика, где-то мы по двигателям отставали, но с разработкой Су-30СМ, Су-34 доказали, что у нас лучшие двигатели".

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков отметил, что РЛС истребителя может сопровождать до 30 целей одновременно. "Бортовая РЛС позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 километров", - сказал Коротков. Он подчеркнул, что МиГ-35 отличается повышенной маневренностью, оснащается "оптимальным составом оборудования", конструкция его планера доработана с учетом корабельных посадок. Силовая установка - глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК, который отличается высокой устойчивостью, в том числе к воздействию вооружения.

Смотрите также
МиГ-35
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное

МиГ-35 способен занимать выгодное положение для атаки и станет наиболее эффективным самолетом завоевания господства в воздухе, подчеркнул генконструктор ОАК. Кроме того, по его словам, МиГ-35 сможет выполнять роль истребителя-заправщика. "МиГ-35 сам может выполнять роль танкера, заправляя в воздухе другие самолеты. На место второго пилота может быть установлен дополнительный топливный бак", - сказал Коротков.

Он также отметил, что "двигатель самолета может быть заменен в полевых условиях в течение 58 минут", подчеркнув, что это один из лучших показателей в мире.

О самолете

В пятницу в подмосковных Луховицах проходит международная презентация МиГ-35, летные испытания которого начались в четверг.

Это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие серийных МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.

Смотрите также

Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях
5
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
7
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
Темы дня
Реклама