Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения

Стадион "Фишт" в Сочи готов на 99% к проведению первого матчаСпорт 27 января, 16:10
Футбольные клубы с октября 2010 года потратили на трансферы $22,67 млрдСпорт 27 января, 16:09
Саночница Иванова заняла шестое место в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 16:06
Жители Псковской области поблагодарили МРСК Северо-Запада за помощь в тушении пожараНовости партнеров 27 января, 16:05
Команда "Формулы-1" "Манор" признана банкротом и не примет участия в новом сезонеСпорт 27 января, 16:03
"Капричос" в Пушкинском и концерты в Исаакие: чем заняться в выходныеКультура 27 января, 16:00
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФНовости Урала 27 января, 15:53
Всемирный банк обвинили в "неэкологичном" кредитованииСоциальная ответственность 27 января, 15:46
Расходы на трансферы в футболе благодаря Китаю достигли в 2016 году рекордных $4,8 млрдСпорт 27 января, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. РСК "МиГ" создаст боевой самолет пятого поколения, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Мы сделаем самолет Микояна и Гуревича также в пятом поколении", - сказал он.
Вице-премьер также сообщил, что Россия готова вновь предложить Индии истребитель МиГ-35.
По его словам, в начале весны в Индии пройдет военно-промышленная конференция, на которой будут обсуждаться поставки, ремонт и обслуживание российского оружия, а также создание совместных производств в рамках концепции "Make in India".
"В этой связи мы готовы также предложить эту машину для индийских ВВС. Безусловно, об этом пойдет речь", - сказал Рогозин.
МиГ-35 был одним из участников известного индийского тендера MMRCA на поставку 126 истребителей. Тогда Россия уступила Франции с серийным Dassault Rafale, однако после многолетних переговоров Индия предпочла ограничить закупку французских самолетов 36 машинами.
27 января в Подмосковье прошла международная презентация новейшего истребителя МиГ-35, летные испытания которого начались накануне. Новый МиГ-35 показал элементы высшего пилотажа над аэродромом РСК "МиГ".
Несмотря на крайне низкую облачность, новый истребитель взлетел с аэродрома в Луховицах и выполнил короткую летную программу. Полет завершился успешной посадкой.
За демонстрацией его летных возможностей наблюдали Дмитрий Рогозин, Виктор Бондарев и несколько десятков военных атташе и других представителей зарубежных стран.
МиГ-35 новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января.
Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух -поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.