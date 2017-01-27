Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения

Армия и ОПК
27 января, 14:52 UTC+3
По словам вице-премьера, Россия снова готова предложить истребитель МиГ-35 Индии
Поделиться
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3977654.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3977654.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3977654.stepNow *12 +1}} - 14 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3977654.sliderLength-1}}
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Новейший многоцелевой истребитель МиГ-35
Новейший многоцелевой истребитель МиГ-35
Новейший многоцелевой истребитель МиГ-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь
Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь
Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
Пилот новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 после демонстрационного полета
Пилот новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 после демонстрационного полета
Пилот новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 после демонстрационного полета
© Марина Лысцева/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Сергей Коротков (справа налево)
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Сергей Коротков (справа налево)
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Сергей Коротков (справа налево)
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
Выбор редакции
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ 27 января, 15:53
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили 27 января, 12:54
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины 27 января, 11:03
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге 27 января, 10:23
Недавно построенное ограждение на границе США с Мексикой
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга 26 января, 15:00
Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову 26 января, 12:44
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3977654'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3977654'].sliderLength - 1}}
+
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Новейший многоцелевой истребитель МиГ-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
Пилот новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 после демонстрационного полета
© Марина Лысцева/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Сергей Коротков (справа налево)
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС

ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. РСК "МиГ" создаст боевой самолет пятого поколения, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы сделаем самолет Микояна и Гуревича также в пятом поколении", - сказал он.

Перспективы сотрудничества с Индией

Вице-премьер также сообщил, что Россия готова вновь предложить Индии истребитель МиГ-35.

26 января Армия и ОПК
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35

По его словам, в начале весны в Индии пройдет военно-промышленная конференция, на которой будут обсуждаться поставки, ремонт и обслуживание российского оружия, а также создание совместных производств в рамках концепции "Make in India".

"В этой связи мы готовы также предложить эту машину для индийских ВВС. Безусловно, об этом пойдет речь", - сказал Рогозин.

МиГ-35 был одним из участников известного индийского тендера MMRCA на поставку 126 истребителей. Тогда Россия уступила Франции с серийным Dassault Rafale, однако после многолетних переговоров Индия предпочла ограничить закупку французских самолетов 36 машинами.

Презентация Миг-35

27 января в Подмосковье прошла международная презентация новейшего истребителя МиГ-35, летные испытания которого начались накануне. Новый МиГ-35 показал элементы высшего пилотажа над аэродромом РСК "МиГ".

Смотрите также
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России

Несмотря на крайне низкую облачность, новый истребитель взлетел с аэродрома в Луховицах и выполнил короткую летную программу. Полет завершился успешной посадкой.

За демонстрацией его летных возможностей наблюдали Дмитрий Рогозин, Виктор Бондарев и несколько десятков военных атташе и других представителей зарубежных стран.

МиГ-35 новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января.

Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух -поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.

Смотрите также

Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
Новый МиГ-35 покажут представителям 30 зарубежных стран
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
В других СМИ
Реклама
Фото
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
14
Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения
11
Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях
5
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
"Эспрессо TV": Украина может не погасить $18 млрд иностранных кредитов в 2019 году
Темы дня
Реклама