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Замминистра обороны РФ: многопрофильная клиника ВМА станет локомотивом военной медицины

Армия и ОПК
27 января, 16:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
Сдача клиники в эксплуатацию намечена на начало лета 2017 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Многопрофильная клиника в Военно-медицинской академии (ВМА) впервые в России будет включать в себя научную, клиническую и лабораторную базы, объединив тем самым теорию и практику. Такой подход позволит дать новый импульс развитию военной медицины и повысить качество и доступность медпомощи военным. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

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"Мы уверены, что клиника станет локомотивом военной медицины", - заявил он.

Оснащение клиники самым современным оборудованием позволит проводить сложнейшие операции по трансплантации органов человека и оказывать другие виды высокотехнологичной медицинской помощи. "Это будет самая крупная и современная клиника не только в России, но и в Европе и мире", - подчеркнул замглавы Минобороны.

Он отметил, что строительство многопрофильной клиники (МПК) Военно-медицинской академии ведется по графику, сдача ее в эксплуатацию запланирована на июнь 2017 года.

"Строительство МПК идет в соответствии с графиком, к маю планируется завершить все строительно-монтажные работы и приступить к пуско-наладочным работам. Согласно плану, клиника должны быть сдана в эксплуатацию в июне текущего года", - сказал замглавы военного ведомства.

Осматривая строящийся объект, он поручил вдвое увеличить количество строителей, доведя его до 2 тыс. чел. Замминистра также распорядился проработать вопросы, связанные с оформлением единой стилистики интерьеров, благоустройством территории и созданием эксплуатирующих структур.

"Будем стремиться к тому, чтобы своего первого пациента МПК приняла к Дню медицинского работника", - заявил Иванов.

Камень в основание Многопрофильной клиники заложил 22 августа 2014 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В семи корпусах клиники общей площадью 148 тыс. квадратных метров расположатся 16 кафедр и 24 клинических отделения Военно-медицинской академии.

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Иванов, Тимур Вадимович
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